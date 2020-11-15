Догонялки: в Казани один автобус пытался обогнать другой и с ходу протаранил его

В Казани пассажирский автобус №45 устроил ДТП, когда пытался догнать впереди идущий маршрут №33. В итоге происшествия он разбил лобовое стекло. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Как указывают очевидцы ДТП, авария случилась на перекрестке Фучика и Рихарда Зорге. 45-й маршрут не рассчитал безопасную дистанцию и "впечатался" в 33-й автобус. Данных о пострадавших нет.



Напомним, что 45-й автобус вышел на маршрут только в конце октября - после полного обновления автобусного состава рейса "Ферма-2" - "Су анасы".