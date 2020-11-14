В Казани засняли машину, которая ехала с наполовину высунувшейся из окна пассажиркой

В Казани очевидцы засняли машину, пассажирка которой ехала, наполовину высунувшись из окна.

Видео в редакцию ProKazan.ru прислали очевидцы. Они рассказали, что кадры сняты на Горьковском шоссе. Автомобиль двигался по шоссе, постоянно перестраиваясь, все это время с пассажирского сидения "выглядывала" женщина. Как подчеркнули очевидцы, в машине также находились дети.

"Отличный пример для ребенка, который находился в салоне. На видео видно,как они не просто ехали по прямой, а постоянно перестраивались", - возмутило казанцев поведение женщины.

Напомним, что за неправильную перевозку пассажиров в России предусмотрен штраф.

Ранее стало известно, что ночью в Казани после столкновения со стеной загорелся автомобиль.