Суд вынес приговор жительнице Казани, из-за которой заживо сгорели два человека

В Татарстане огласили приговор 31-летней жительнице Казани. Она признана виновной в убийстве двух человек, путем поджога и умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«Установлено, что 7 декабря 2019 года подсудимая в компании пятерых мужчины выпивала в квартире на улице Актайская в Казани. Во время застолья между ними произошла ссора, мужчины выгнали женщину. Чтобы им отомстить она подожгла дверь квартиры и ушла. При пожаре в квартире скончались мужчина и женщина. Еще трое мужчин, спасаясь, выпрыгнули из окна и получили травмы различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Позже, 13 ноября 2019 года, подсудимая в ходе ссоры ударила знакомого ножом в грудь, причинив мужчине легкий вред здоровью. Свою вину женщина признала частично.

Суд приговорил ее к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1,6 года.