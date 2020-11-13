Жителя Казани, находившегося 18 лет в розыске, задержали сотрудники УФСИН по Татарстану

В Татарстане сотрудники УФСИН России по республике задержали осужденного, который находился в розыске 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Житель Казани Олег Гоголев был осужден в 2002 году к 5 годам лишения свободы за хулиганские действия в состоянии опьянения. Мужчина сбежал из зала судебного заседания, и все годы был в розыске. До 2016 года поиском занимались полицейские, потом дело было передано в УФСИН России по Татарстану», - говорится в сообщении.

Сотрудниками было установлено, что Гоголев скрывался в Ульяновске. После этого была организована операция по его задержанию. Беглец не оказал сопротивления, его передали сотрудникам полиции.