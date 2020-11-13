За сутки в Татарстане зарегистрировали рекордное количество заболевших коронавирусом с мая – 67 человек. Об этом сообщил оперштаб региона.

«С нарастанием на 13 ноября 9111 случаев с начала пандемии. Недельный прирост составляет 0,7%. По сравнению с прошлым месяцем прирост в 1,7 раза», - рассказала замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

По данным оперштаба республики, больше всего заболевших в возрасте от 30 до 50 лет – 28 человек. В Казани заболели вирусом 49 человек. При этом за сутки выздоровело 49 человек, за весь период пандемии 8028 человек.