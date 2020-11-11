Скандал: в военно-патриотическом образовательном центре Казани издевались над учеником 5 класса

В военно-патриотическом образовательном центре Казани ученики 8 класса издевались над мальчиком из 5 класса. Видео издевательств опубликовали в сети.

«Все это происходило на территории патриотического лагеря в Куркачах, где кадеты находились во время осенних каникул. По словам мамы одного из мальчиков, офицеры в этот момент выпивали. Обеспокоенные родители забрали детей из лагеря среди ночи», - сообщили авторы видео.

При этом, по словам автора ролика, зачинщик издевательств остался безнаказанным. В комментариях собрались недовольные жители.

«Воспитателей уволить вместе с директором. Ребят которые издевались- исключить с постановкой в ПДН»,

«Ну что за дурдом, почему все безнаказанно, а потом ребёнок натерпеться от таких издевательств и идёт на преступление!»,

«Какие все таки злые сейчас дети. Очень страшно что дальше будет в следующем поколении.Ведь дети такие остаются потом с психологическими травмами, и творят всякую ерунду»,

«Боишься за детей, что ждет их за пределами дома».

По сообщениям пресс-службы прокуратуры Татарстана, прокуратура В