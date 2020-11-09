«Началась дичь»: Журналист Илья Варламов встал на защиту затравленного футболиста Артема Дзюбы

Илья Варламов известный блогер и журналист написал пост о скандале с участием футболиста Артема Дзюбы. Он был удивлен, что эта ситуация разлетелась в интернете.

«Попал в неприятную и нелепую ситуацию. Кто-то слил в сеть его личное видео, где он играет не в футбол, а сам с собой. Главный тренер национальной команды отстранил Дзюбу от игр сборной, которых в ноябре будет сразу три. Главный тренер «Зенита» перед матчем с «Краснодаром» лишил его капитанства, а фанаты «Зенита» на важной игре встретили его лозунгом с цитатой из Жванецкого и песней про «игру рукой», - пишет Варламов.

Также блогер отметил, что вместо того, чтобы поддержать спортсмена, руководство и болельщики решили его закопать и уничтожить.

«Вот так и живут «настоящие мужики» злобные и забитые, не знающие своего тела и боящиеся доставить удовольствие себе и близкому человеку. Живут в своих норках, копят злобу и травят людей, которые не сделали им ничего плохого», - написал Илья Варламов.

Заключил он пост надеждой, что у Артема все будет хорошо, и его вернут в сборную.