Погода на неделю в Татарстане: до -8 и снег

Синоптики прогнозируют в Татарстане на неделе понижение температуры и долгожданный снег. По данным регионального Гидрометцентра температура в конце недели может опуститься до -8 градусов, местами пройдет снег.

Так, 10 ноября, во вторник днем ожидается +2…-2 градуса, ночью 0…+5 градусов, пройдет мокрый снег.

11 ноября, в среду, днем будет 0…-3 градуса, ночью -1…-7 градусов, небольшой снег в течение дня. На дорогах гололедица.

12 ноября, в четверг, днем ожидается -1 градус, ночью -2…-1 градусов, небольшой снег.

13 ноября, в пятницу, днем 0…-3 градуса, ночью -2…-8 градусов, временами снег, на дорогах гололедица.

14 ноября, в субботу, днем будет −5…−3 градуса, ночью −5 градусов, пасмурно.

15 ноября, в воскресенье, днем ожидается −4…−3 градуса, ночью -4 градуса, пасмурно.