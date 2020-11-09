Министром строительства и ЖКХ России станет министр строительства Татарстана Ирек Файзуллин

На совещании с вице-премьерами председатель правительства России Михаил Мишустин объявил о кандидатуре на пост министра строительства и ЖКХ России. Им стал Ирек Файзуллина из Татарстана.

Ранее Владимир Путин освободил от должности министра транспорта Евгения Дитриха и министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

Файзуллин Ирек Энварович с 2010 года работает в должности министра строительства Татарстана. В 2020 году стал первым заместителем Минстроя и ЖКХ России – зампредседателя президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в России.