Капитан сборной РФ по футболу Дзюба оказался в центре скандала после ролика с самоудовлетворением

Игрок ФК "Зенит" и капитан сборной РФ по футболу Артем Дзюба оказался в центре скандала после того, как в сеть попал эротический ролик якобы с участием футболиста.

На кадрах запечатлен мужчина, очень похожий на Дзюбу, который лежит на кровати и занимается самоудовлетворением. Видео было опубликовано в социальных сетях, предположительно, оно было снято в прошлом году.

После того, как запись разлетелась по соцсетям, Дзюба закрыл свой "Инстаграм". Сегодня происходящее прокомментировал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Он пояснил, что ситуация не имеет отношения к сборной с точки зрения спорта, однако на ноябрьские матчи Дзюба вызван не будет.

"...сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи. Мы всегда подчёркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию", - приводит телеграм-канал сборной страны по футболу слова Черчесова.