Коммунальщики в Казани игнорировали просьбы матери ребенка-инвалида установить пандус в подъезде

Прокуратура Вахитовского района обязала установить пандус для ребенка-инвалида в подъезде дома № 15 по улице Карима Тинчурина. Ребенок в доме живет с 2018 года, его мать в июле обращалась к коммунальщикам с просьбой установить пандус. Но на ее просьбы обратили внимание лишь после того, как женщина на прямой линии с Президентом Татарстана рассказала о своей проблеме.

Прокуратура провела проверку и вынудила УК "Старый город" установить в подъезде пандус, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.