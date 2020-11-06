Синоптики предупредили жителей Татарстана о гололедице на дорогах

По данным Гидрометцентра Татарстана в ближайшие сутки на дорогах республики ожидается гололедица.

«С 18:00 6 ноября до 18:00 7 ноября на отдельных участках дорог ожидается образование гололедицы», - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют стараться не обгонять, при движении учитывать состояние шин и машины в целом, резко не тормозить. В непосредственной близости к пешеходным переходам, на перекрестках, возле школ двигаться с особой осторожностью.

По данным сервиса Яндекс погода, 6 ноября ночью ожидается +3…+4 градуса. 7 ноября днем будет +3…+4 градуса, ночью до -2 градусов.