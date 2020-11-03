СМИ: при крушении катера в Турции погиб житель Татарстана

В Турции лодка с 30 туристами перевернулась, спаслись почти все – сообщается об одном погибшем. Им оказался 37-летний житель Татарстана.

Как пишет телеграм-канал Mash, эту информацию подтвердили в туристической компании. Погибший - Мухитов Данияр Замилович, директор «Азнакаевской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья».

Мужчина улетел в Турцию с женой. Информация о произошедшем уточняется.

Напомним, не так давно тело жителя Татарстана обнаружили в отеле Турции. Его придавило оконной системой.