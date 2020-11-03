Провокационные баннеры в Казани с бесплатными масками на интимном месте убрали

В понедельник во всех соцсетях появились фотографии провокационного баннера возле станций метро и остановок у Казани. На нем изображен герой фильма «Борат», который весьма необычным способом раздавал бесплатные маски.

«Маска брать в рот закрывать. Не скандали в трамвай», - гласила надпись на плакате.

Казанцы начали активно обсуждать появившиеся баннеры. И не всем, конечно, юмор пришелся по вкусу.

По информации пресс-службы УМВД России по Казани, плакат был замечен в подземном переходе метро по улице Тукая. Полицейские объяснили мужчине, что проведение рекламных акций на территории метрополитена запрещено. Мужчина забрал плакат и ушел.