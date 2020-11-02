«Обломали весь отдых»: в Казани начали проверять соблюдение ограничений из-за коронавируса

31 октября в Татарстане вступило в силу постановление кабинета министров региона с новыми ограничениями. Так, заведениям общепита запрещено работать после 23:00 и до 06:00. Сотрудники полиции уже начали проверки по соблюдению постановления, и вот первые нарушители.

Видео опубликовали в соцсетях, полицейские пришли в заведение и остановили «веселье». Посетители, естественно, начали возмущаться.

«В одно из кафе поздно вечером нагрянули полицейские и обломали посетителям весь отдых…», - подписали ролик в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани журналисту Prokazan, мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка проводятся на постоянной основе и в их рамках сотрудники полиции проверяют соблюдение масочного режима. Сейчас к этим проверкам добавилось и исполнение вступивших в силу изменений в постановлении Кабмина. Проверки проводятся сотрудниками УМВД совместно с ГАИ.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировали 44 случая заражения коронавирусом.