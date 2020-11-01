Мужчина пострадал при пожаре в сауне в Казани

В Казани при пожаре в сауне домика в одном из садовых товариществ пострадал мужчина.

По данным МЧС Татарстана, около 21 часа 31 октября из СНТ "Ромашка" поступило сообщение о пожаре. Горело потолочное перекрытие в сауне одного из домиков, огонь охватил площадь в 5 квадратных метров.

Пожар ликвидировали в 21:07, пострадал мужчина 1963 года рождения, он отравился продуктами горения, однако госпитализация ему не потребовалась.

Напомним, 30 октября под Казанью сгорело несколько гаражей и частных построек.