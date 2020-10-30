Бабуля-блогер: в автобусе Казани пенсионерка устроила представление, отказавшись надеть маску

Некоторые жители Казани до сих пор не могут привыкнуть к тому, что теперь в общественных местах нужно быть в маске и устраивают настоящие скандалы. Так, в одном из автобусов, бабуля-блогер, как ее окрестили в сети, демонстративно отказалась надевать маску и практически разыграла спектакль.

По информации Ассоциации АТП Татарстана, женщина зашла в автобус без маски, кондуктор несколько раз попросила ее надеть средство защиты, женщина отказывалась. После очередной просьбы женщина достала телефон и начала снимать.

После этого водитель остановил автобус, зашел в салон и попросил женщину не нарушать масочный режим, либо покинуть автобус. Женщина вновь отказывается, после этого пассажир выгнал ее из транспорта, а бабуля якобы упала и начала кричать.

Полицейские составили протокол на нарушительницу, теперь ее ждет штраф.

Напомним, это не первый скандал в общественном транспорте. Не так давно девушка в троллейбусе отказывалась надевать маску.