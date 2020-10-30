Террористический акт? В Татарстане возбудили уголовное дело по факту нападения на отдел полиции

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту нападения подростком на отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«Ночью 30 октября 16-летний подросток решил поджечь здание отдела полиции. Он кинул на территорию две бутылки с горючей смесью. В ходе задержания подростка он несколько раз ударил полицейского ножом, другому сотруднику пришлось открыть огонь на поражение. В результате подросток скончался», - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал произошедшее.