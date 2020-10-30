С 31 октября в Татарстане вступит в силу постановление кабинета министров о новых ограничениях. Замруководителя управления Роспотербнадзора по республике Любовь Авдонина разъяснила на онлайн-конференции каких заведений касается ограничение.

«Ограничения касаются всех мероприятия в кинотеатрах театрах концерты, приостановление объектов общественного питания, за исключением объектов питания в аэропортах и вокзалах, заведений, которые работают навынос и заведений, без посещений людей», - отметила спикер.

На вопрос о том, что ранее было заявлено об отсутствии оснований ограничивать работу общепита, Любовь Авдонина ответила, что они введены не столько по ковиду, сколько в совокупности в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ.

«Санитарные правила по гриппу действует давно, в прошлом году было спокойнее из-за отсутствия коронавируса. Промежуток с 23:00 до 06:00 выбран потому что в этот период теряется бдительность, люди забывают про маски, дистанцию и личную гигиену», - заключила спикер.