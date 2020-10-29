Переход на прямые выплаты россиянам от ФСС может привести к нехватке денег на оплату больничных

В начале 2021 года завершается окончательный переход на прямые выплаты гражданам от Фонда социального страхования. При этом эксперты счетной палаты считают, что переход может привести к дефициту средств на больничный и выплаты в случае беременности и рождения ребенка.

«У новой системы есть преимущества по сравнению с «зачетной», при которой выплаты рассчитывает работодатель, но главным ее риском считается неустойчивость финансовой системы ФСС», - цитируют «Известия» экспертов.

Чтобы сократить риски, которые могут возникнуть в следующем году, специалисты считают, что нужно рассмотреть вопрос о выделении ФСС дополнительные федеральные средства. Эти деньги смогли бы обеспечить выплаты по временной нетрудоспособности и выплаты в связи с рождением ребенка.

Также Минтруду России было предложено проработать вопрос об изменениях в законодательство, благодаря которым можно было бы перенаправлять деньги между разными видами соцстрахования в случае их нехватки по одному из направлений.