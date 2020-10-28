На улице Шмидта в Казани среди жилых домов открылся «ковидный» госпиталь

Жители домов на улице Шмидта в Казани обеспокоены тем, что среди жилых домов открыли ковидный госпиталь. Чем он может быть опасен и стоит ли переживать горожанам, ответил замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков на онлайн-конференции.

«С точки зрения подъезда скорых нет вопросов, мы к самим подъездам с пациентами не подъезжаем. Уже проговаривали, что на Шмидта это не провизорный госпиталь, он принимает пациентов. При этом если там вдруг будет «скученность» скорых, то мы готовы на диалог с жителями домов. С точки зрения оказания медпомощи, мы считаем, что все в порядке», - отметил спикер.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина успокоила жителей и попросила не переживать. По ее словам в госпиталь поступают пациенты на реабилитацию после коронавируса. Поэтому угрозы для жителей близлежащих домов нет, беспокоиться совершенно не о чем.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусом.