В Казани между Кировской и Кремлевской дамбами появится новый парк

Между Кировской и Кремлевской дамбами в Казани появится новый парк. Он будет носить название Манзара, что в переводе с татарского означает "вид, панорама".

По информации аккаунта "Стратегии развития Казанки" в Инстаграм, парк развернется на прибрежной территории от храма-памятника Спаса Нерукотворного до островка у Кремлевской дамбы. Сейчас в аккаунте проходит опрос: горожанам предлагают решить, каким будет данный парк. Также комментарии казанцы оставляют под записью в соцсети. Так, горожане советуют отдать участок "шумной" молодежи, чтоб она никому не мешала, а также предлагают установить теннисные и шахматные столы.

Помимо опроса, будут проходить онлайн-встречи, прогулки, работа с сообществами и активистами Казани. Разработкой концепции территории будет заниматься архитектурная студия Orchestra, она создавала проекты для Москвы, Ханты-Мансийска, а также городов Франции.

"Начинаем работу над вторым парком Стратегии Казанки — парком Манзара между Кремлевской и Кировской дамбами. Тут появится современная набережная с городским пляжем и лучшим видом на казанский Кремль. Собственно, "Манзара" по-татарски "вид": панорамой города отсюда восхищался еще Александр Дюма. Скоро откроем поп-ап офис команды Казанки прямо на набережной, на корабле-ресторане "Круиз": приглашаем всех горожан к участию в проекте", - написали представители агентства в своем Инстаграм.

Напомним, Стратегию развития Казанки презентовали на всемирном конгрессе World Urdan Parks почти год назад. Речь идет о благоустройстве более чем трех тысяч гектаров территории около реки.