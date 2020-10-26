«Суровая романтика»: мужчина в Казани украл плюшевого медведя и подарил его девушке

Полицейские Казани задержали мужчину по подозрению в грабеже в сети цветочных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«24 октября неизвестный мужчина похитил большого плюшевого медведя из цветочного магазина. Оказалось, он решил порадовать свою девушку, а денег на дорогостоящую покупку еще не заработал, поэтому решил украсть. Он попросил у продавщицы посмотреть игрушку, а пока женщина упаковывала цветы, мужчина вышел из магазина вместе с похищенным», - сообщили в пресс-службе.

Злоумышленника поймали спустя сутки. На данный момент возбуждено уголовное дело.