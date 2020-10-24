В Казани горел ангар: пожар тушили 50 человек

В казанском поселке Константиновка сегодня горел ангар. В 10:30 пожарным поступило сообщение о возгорании: приехав на место, огнеборцы обнаружили, что горит помещение шиномонтажа трёхсекционного металлического ангара размерами 20 на 100 метров. В 11:12 сотрудникам противопожарной службы удалось справиться с огнем. Из-за плотного задымления площадь пожара пока не установлена.

Источник: ГУ МЧС по РТ

Источник: ГУ МЧС по РТ