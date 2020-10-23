«Схватили за рукав и скрутили»: в Пермском крае полицейские избили мужчину на глазах 4-летней дочери

В Пермском крае полицейские задержали мужчину на выходе из магазина якобы без маски. Видео жесткого задержания опубликовали в соцсетях.

Оказалось мужчина забрал 4-летнюю дочь из детского сада, после этого они пошли в магазин. У мужчины была маска, но она была грязная. В саду мужчине выдали маску, а в магазине он спокойно расплатился без нее.

На выходе из магазина полицейские остановили потерпевшего и спросили, где его маска, он объяснил ситуацию и уже направился к выходу, сотрудники приняли это как сопротивление и скрутили мужчину. Действие разворачивалось на глазах 4-летней девочки, которая плакала.

«Полицейские увезли её дочь в отделение вместе с отцом, откуда её потом забрала бабушка», - отмечает портал 59.ru со ссылкой на жену задержанного.

В полиции отметили, что мужчину задержали из-за того, что он не выполнил их требования.

Напомним, в Казани произошла совершенно идентичная ситуация. Мужчину жестко скрутили за отсутствие маски.