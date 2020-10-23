Стало известно, какая зима ждет жителей Татарстана

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, какая зима ждет жителей Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«По климатическим меркам, устойчивый снежный покров ложится 18–21 ноября. При этом температурные показатели в ноябре, декабре и январе будут в пределах нормы. Конец зимы – февраль-март – выше нормы», - отметил профессор.

Также эксперт отметил, что в ближайшие дни жителей ждет небольшое потепление и дождь.

«В светлое время суток будет облачно и дождливо, +6 градусов, в темное время – 4 градуса тепла. Возможно, пройдет снег», - сказал Юрий Переведенцев.

На следующей неделе ночью температура будет опускаться до -2 градусов, днем до +4 .