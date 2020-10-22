Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий

В Татарстане вечером 22 октября и до вечера следующего дня ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

«С 22:00 22 октября до 18:00 23 октября в Татарстане и в Казани ожидается туман, образование гололедицы и усиление ветра до 16 м/с», - говорится в сообщении.

Жителей просят быть аккуратными, водителям советуют выбирать места парковки и быть внимательными на дорогах.

По данным сервиса Яндекс погода 22 октября ночью ожидается −1…0 градусов, облачно с прояснениями.

23 октября, днем будет +1...+3 градуса, снег, вечером +8...+9 градусов, дождь.