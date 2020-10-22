Исследование: казанцы боятся беспилотного метро

Жителей Казани опросили по поводу внедрения в столице Татарстана беспилотного метро. По результатам исследования многие горожане опасаются такого вида метро. Об этом сообщает агентство «ПромРейтинг».

Так, 58,9% опрошенных вообще не слышали, что такое беспилотное метро и только 33,7 в курсе, что такую инновацию планируют реализовывать в Казани.

При этом 38,6% опрошенных одобряют внедрение такой технологии, но 48,4% респондентов считают, что беспилотное метро без машиниста будет менее безопасное, чем если в кабине будет находится человек.

Справка

Беспилотное метро – это управление вагоном без машиниста. Есть несколько классов автоматизации –первый класс автоматизации позволяет живому машинисту получать подсказки электронной системы, а также останавливаться на платформах и догонять расписание в автоматическом режиме.

Второй класс предусматривает вмешательство человека только во внештатной ситуации и в качестве диспетчера процесса открытия и закрытия дверей.

И только третий класс вообще не связан с каким бы то ни было присутствием человека-профессионала на борту поезда.