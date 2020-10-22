Житель Казани под видом полицейского хотел задержать наркокурьера

В Казани полицейские установили, что 31-летний местный житель, который причастен к незаконному обороту наркотиков, собирается задержать другого наркокурьера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

«Сотрудники задержали подозреваемого, при досмотре у него были изъяты наркотики. Возбуждено уголовное дело. Также мужчина признался, что действительно хотел задержать организатора интернет-магазина по продаже наркотиков и забрать у него биткоины и вещества. Далее полицейские установили, что 28-летний местный житель причастен к незаконному обороту наркотиков. Позже в лесу в Советском районе задержали машину «Фольксваген Туарег» под управлением подозреваемого. В машине были найдены запрещенные вещества», - говорится в сообщении.

Наркотики были найдены и в квартире подозреваемого. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконные производство, сбыт и пересылку наркотиков». На данный момент мужчина находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.