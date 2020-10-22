Комментарий по ключевой ставке к заседанию Банка России 23 сентября

Максим Петроневич, старший экономист банка «Открытие»

На предстоящем 23 октября заседании Совет директоров Банка России, согласно консенсус прогнозам Reuters или Bloomberg, с высокой вероятностью оставит ключевую ставку без изменения на уровне 4,25%. Мы склонны разделять это мнение: в числе ключевых факторов данного решения – ухудшение трансмиссии ключевой ставки в рыночные, сохраняющиеся риски ослабления рубля и роста инфляции, а также растущая неопределенность на товарных и финансовых рынках на фоне ускорения числа новых случаев заражений в мире. В то же время, нельзя полностью исключать возможность снижения ставки на 25 б.п. до уровня 4,00%, поскольку по сравнению с предыдущим заседанием количество факторов в пользу продолжения смягчения политики - сейчас или на одном из последующих заседаний – стало больше. К ним можно отнести: первые признаки укрепления курса рубля и замедления роста потребительских цен, вероятное в предстоящие месяцы снижение экономической активности в России и мире, а также ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ.

С началом октября количество новых заражений коронавирусом вновь стало резко ускоряться после достаточно продолжительного периода стабильности на уровне 1,8-2,0 млн. чел. в неделю. В настоящий момент количество новых случаев превысило уровень 2,7 млн. чел./нед., при этом в ЕС и России показатели уже обновляют антирекорды, а в США он составляет 90% от ранее зафиксированного максимума, в Индии наблюдается снижение. Новая вспышка сопровождается гораздо более низким уровнем госпитализаций, однако даже с учетом этого факта системы здравоохранения ряда стран начинают не справляться с нагрузкой. В отсутствие эффективных методов лечения тяжелых форм болезни, власти вынуждены вновь вводить эпидемиологические ограничения. Недавний пример Израиля показывает, что карантин остается единственным реально работающим, хотя чрезвычайно дорогим и радикальным инструментом борьбы. Альтернативный метод, основанный на масштабном тестировании, мониторинге геолокации и изолирования людей удается поддерживать только в Южной Корее. В условиях медленного, чем ожидалось ранее, тестирования вакцин и уточнения в сторону понижения планов возможного их производства, повторное замедление экономической активности и продление/перезапуск программ поддержки экономик и потребления кажутся неизбежными. Экономических данных по октябрю пока нет, но в сентябре темпы роста промпроизводства в США, ЕС и России перестали демонстрировать улучшение.

Годовой темп инфляции в России демонстрирует устойчивое приближение к целевому уровню в 4,0%: по итогам сентября инфляция составила 3,7% г/г (по оперативным данным на 12 октября – 3,8% г/г). В то же время наблюдаемое приближение в значительной степени связано с уходом из расчета низкой базы предыдущего года (см. график). Текущий рост цен, с исключением динамики цен на плодоовощную продукцию, яйца и сахар, услуг ЖКХ и ряда других позиций, а также сезонности, в сентябре продемонстрировал замедление до 0,27% м/м (3,3% в год. эквиваленте) после продолжительного периода стабилизации на уровне 0,31% м/м (3,8-3,9% в год. эквиваленте). Основной вклад в замедление инфляции оказали платные услуги и цены на продовольствие – вероятно на фоне низкого роста доходов населения. Рост цен на непродовольственные товары ускорился на фоне ослабления рубля. Несмотря на тот факт, что под влиянием наблюдаемого резкого роста цен на сахар и плодоовощную продукцию, инфляция по итогам 2020 г. превзойдет целевой уровень Банка России, ее динамика в 2021 г. с высокой вероятностью будет демонстрировать замедление.

Курс доллара, который в конце сентября приблизился к уровню 80 руб./долл., начинает демонстрировать первые признаки укрепления. Геополитические риски пока либо реализовались в мягком виде (санкции в связи с отравлением Навального), либо потеряли былую остроту. Спрос на валюту в туристических целях должен начать снижаться, спрос на импорт – на фоне ожидаемой новой волны заболеваемости – как минимум не вырасти. Банк России значительно увеличил объемы ежедневной продажи валюты с 2,5 млрд. руб. в сентябре до 8,7 млрд. руб. в октябре – вследствие роста продаж как в рамках бюджетного правила, так и продажи валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (в эквиваленте 185 млрд руб.).

Конъюнктура валютного и долгового рынков с момента предыдущего заседания несколько улучшилась: курс доллара укрепился до 77 руб./долл., бескупонная доходность 5-летних госбумаг снизилась с 5,5 до 5,4%, процентные свопы на ключевую ставку демонстрируют ожидания сохранения ключевой ставки на предстоящем заседании на неизменном уровне.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.