Источник: информация о жесткой посадке вертолета в Татарстане не подтвердилась

Как сообщает источник Prokazan, знакомый с ситуацией, информация о жесткой посадке вертолета в Татарстане не подтвердилась.

«Вертолет приземлился планово, собственник судна известен», - сообщил собеседник издания.

По информации ГУ МЧС России по Татарстану, установлено, что в 14:05 в поселке Вишнëвка Советского района г. Казани совершил благополучную посадку автожир типа "Альфа".

"Возможно, из-за особенностей конструкции винтокрылого аппарата, использующего для создания подъёмной силы свободновращающийся в режиме авторотации несущий винт, очевидец принял за падение вертолëта штатную посадку автожира", - говорится в сообщении.

Напомним, в МЧС поступило сообщение о крушении вертолета в Пестриченском районе республики, на место выехали оперативные службы.