Стало известно, планируют ли власти России вводить режим нерабочих недель из-за коронавируса

Власти не намерены вводить повторный карантин из-за коронавируса. Также не планируются нерабочие недели, как это было в апреле 2020 года.

«Президент прислушивается к мнению специалистов, которые говорят об отсутствии необходимости локдауна. Так что режим нерабочих недель исключен», - передает РБК со ссылкой на собственный источник.

Также введения каких-либо ограничительных мер из-за коронавируса исключила вице-премьер Татьяна Голикова. Она считает, что на данный момент ситуация управляема.

Что касается Татарстана, тут замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина не раз говорила на пресс-конференциях, что никаких ограничительных мер ближайшее время вводить не планируется.

Зато рассказали, где чаще всего жители Татарстана заражаются коронавирусом.