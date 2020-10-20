Как быстро и красиво озеленить участок?

Уже довольно давно в ландшафтном дизайне для быстрого преображения отведённой площади используют крупномеры - гармонично развитые и высокорослые деревья, возраст которых составляет более 10 лет. Высаживают их в любое время года, поскольку их корневая система надёжно защищается земляным комом.

Для ландшафтного дизайна, правда, используют только три вида декоративных растений.

Плодовые - черешня, яблоко, абрикос, груша;

Хвойные - ель, сосна, пихта, туя;

Лиственные - дуб, тополь, береза, клен, каштан.

Кстати, в последнее время огромный спрос на сакуру. Она органично вписывается в сад, придавая ему нотки японского стиля.

Предложенные виды крупномеров можно комбинировать. Например, лиственные деревья хорошо сочетаются с хвойными. А если высадить рядом любой кустарник из семейства плодовых, то получится смешанный мини-лес (посмотреть можно здесь - https://am-agro.ru/service/posadka-krupnomerov/).

При этом можно получить сразу несколько преимуществ: первое, конечно же, простота ухода. За крупномерами, в отличие от декоративных низкорослых растений не нужно пристально следить. Единственное, что требуется - выбрать правильный участок для посадки, и регулярно поливать растение в течение 1 года. Среди других преимуществ и то, что вечнозеленые деревья будут радовать глаз человека в любое время года. А ещё такие растения долговечны - известно, что крупномеры растут не одну сотню лет. Мощные корни и отменное здоровье позволяет им редко подвергаться разного рода заболеваниям и вредителям. Кстати, при помощи крупномеров можно озеленить участок в считанные минуты. Плюс ко всему, фруктовые деревья начинают плодоносить уже через 2-3 года после посадки.

Между тем, стоит ответственно отнестись к выбору и покупке взрослого дерева. Не каждому хочется отдавать весомую сумму, а взамен получить убытки. Поэтому при выборе стоит обращать внимание на состояние: саженец должен быть здоровым, зелёным, и у него должны иметься несколько живых почек. Корневая система не должна быть поражена болезнями и вредителями. Хорошее дерево, ко всему прочему, должно выглядеть аккуратно, без перекосов, изгибов и сломанных веток. Ещё стоит обратить внимание на соотношение надземной части и подземной: у здорового крупномера высота и диаметр кома составляет около 1 метра. Если показатель ниже рекомендуемого, дерево будет усыхать и болеть, и, к сожалению, в итоге погибнет.