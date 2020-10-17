Оперштаб опубликовал свежую статистику заболевания коронавирусом в Татарстане

На утро 17 октября в Татарстане зарегистрировали 39 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

«Пять человек отвезли в больницу, 34 лечатся дома. Из всех случаев один завозной, 38 контактные», - говорится в сообщении.

Среди заболевших один ребенок, два человека от 70 до 80 лет, от 80 до 90 – 1 человек. В Казани заболели коронавирусом 20 человек.

Всего в Татарстане зарегистрировано 7770 случаев коронавируса.

Напомним, Минздрав объяснил очереди в больницах Татарстана.