Сотрудники ГИБДД в Казани спасли жизнь трехмесячной девочки

В Казани сотрудники ДПС помогли родителям трехмесячной девочки быстро доехать до больницы. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД МВД России по городу.

«Во время несения службы к экипажу ДПС обратился водитель машины «Киа». Он рассказал, что в салоне машины у него трехмесячная дочь, которой внезапно стало плохо, у ребенка были признаки отравления. Мужчина просил сотрудников сопроводить в больницу», - говорится в сообщении.

Инспекторы сопроводили машину мужчины до ближайшей больницы. Сейчас здоровью и жизни девочки ничего не угрожает.

Напомним, инспекторы ГИБДД спасли мальчика, который терял сознание.