Замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану объяснила, когда могут ввести ограничения

На онлайн-конференции замруководителя по Татарстану Любовь Авдонина ответила на вопрос о возможности введения новых ограничений в регионе.

«На сегодня все ограничительные меры работают эффективно, каких-то дополнительных вводить не собираемся. Сейчас в республике усилили масочный режим и контроль за мероприятиями в организованных коллективах. На сегодня мы считаем, что этих мер достаточно, и все будет зависеть от того, как мы все вместе будем эти меры соблюдать», - сказала Любовь Геннадьевна.

Также она отметила, что прогнозов на введение жестких мер в Татарстане нет.

Напомним, в регионе за последние сутки зарегистрировали 39 новых случаев заражения коронавирусом.