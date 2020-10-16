Руководителей ООО «Телесвязь» в Татарстане осудят за мошенничество на 1,3 млн рублей

В прокуратуре Татарстана утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и учредителя ООО «Телесвязь». Они обвиняются в мошенничестве на 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в конце сентября 2019 года госучреждение заключило с компанией договор на очистку акватории и берегов Куйбышевского водохранилища в Татарстане. Стоимость работ по договору составила 2,2 млн рублей. Злоумышленники не выполнили обязательства, заказчику передали документы с ложными сведениями об объеме выполненных работ. В итоге они похитили 1,3 млн рублей», - говорится в сообщении.

Злоумышленники полностью признали вину. На данный момент они находятся под домашним арестом. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

Напомним, штаб Навального в Казани провел расследование и обнаружил огромную коллекцию часов у мэра столицы Татарстана за миллионы.