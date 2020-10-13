Главред газеты «Звезда Поволжья» умер в Казани от последствий коронавируса

В Казани умер главред газеты «Звезда Поволжья» Рашит Ахметов. По имеющейся информации руководитель издания умер от последствий коронавируса.

«Он скончался в больнице №7 Казани, в реанимации», - цитирует портал «БИЗНЕС Online» сына Рашита Ахметова.

Мужчине было 66 лет, в больницу его отвезли 2 октября.

Рашит Ахметов возглавил газету в начале 2000 годов. Издание позиционирует себя как независимая общественно-политическая газета и выходит под слоганом «За правду и Родину!».

Напомним, в Татарстане директор школы умерла предположительно от коронавируса, но Роспотребнадзор это отрицает.