Из-за обрушения грунта возле церкви в Казани погибли два человека

В Приволжском районе Казани во время выполнения работ погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«В Казани начата проверка по факту несчастного случая, где погибли два человека - 36 и 57 лет. На место происшествия выехали представители прокуратуры», - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Как оказалось, на улице Жасминная проводились работы по прокладке канализации к частному дому. Хозяина дома и рабочего завалило грунтом.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

UPD: По сообщениям пресс-службы прокуратуры республики, канализацию прокладывали не только к частному дому, но и к церкви.