Три медработника в Казани поставили прививки от коронавируса

В Казани новой вакциной от коронавируса воспользовались три медработника. Об этом сообщает оперштаб Татарстана со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога Минздрава региона Дмитрия Лопушова.

«В республику поступило 40 вакцин препарата «Спутник V» от коронавируса. Их распределили между инфекционными больницами Казани, Челнов и Альметьевска. Три медработника Казани поставили уже прививку, у двоих из них не было побочных симптомов, у одного ненадолго поднялась температура», - говорится в сообщении.

Напомним, замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану рассказала о том, что новые ограничения в регионе могут быть, но не из-за коронавируса.