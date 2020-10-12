Главное за день в Татарстане: жертвы ковида, возможные ограничения, бросившийся под колеса мужчина

В Татарстане на дорогу мужчина бросался под колеса, но другие водители успели на него среагировать. Пешеход погиб на месте происшествия.

12 октября в оперштабе Татарстана рассказали о двух новых смертях от коронавируса. Скончались пожилые мужчина и женщина.

На пресс-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина рассказала, что в республике возможны ограничения, но не из-за коронавируса, а из-за ОРВИ и гриппа.

Власти Татарстана опровергли информацию о введении ограничений из-за пандемии. Ранее в сети распространяли документ, где говорилось об ужесточении масочного режима и самоизоляции пенсионеров.