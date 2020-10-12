Экс-гендиректор «Электросетей» в Татарстане выписал сам себе премии

В следственном отделе по Ново-Савиновскому району в Казани доказательства признаны достаточными для вынесения приговора экс-гендиректору ГУП РТ «Электросети» 60-летнему депутату Мензелинского муниципального района. Он обвинялся в растрате. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«Установлено, что в 2015-2018 годы мужчина издавал приказы о своем премировании, на основании которых ему были выплачены деньги в размере 413 тысяч рублей. При этом премии могли выписывать только представители Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана», - говорится в сообщении.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.

Напомним, в Татарстане сотрудницу Ростехнадзора будут судить за взятку.