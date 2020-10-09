«Мама, папа пьют, остались одни»: в Казани дети просят прохожих довести их до школы и садика

В Казани нашли детей, которые просят прохожих довести их до школы и детского сада: о происшествии сообщил местный житель в соцсетях.

"На остановке ЖК Светлый стоят двое мальчишек, просят довести до школы и садика, садик на Кулгали, школа на родине. В итоге попросили отвезти до 14 квартала 2 дом. Говорят мама, папа пьют, остались одни, довели до кВ обстановка в кВ (квартал 14 - прим.ред.) оставляет желать лучшего. Кто что знает о детях и их семьи дайте знать!"

В комментариях местные жители подтвердили, что тоже видели как ребята одни добираются в школу и садик.

Позднее стало известно, что дети, о которых идет речь, действительно проживают в ЖК "Светлый", семью проверит местный участковый и уполномоченный отдела образования. Также в комментариях к сообщению автора официальный аккаунт прокуратуры сообщил, что ведомство также выяснит обстоятельства происшествия.