Более полугода в Татарстане мать избивала 11-летнюю дочь

В Татарстане прокуратурой организована проверка по факту избиения 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что с марта по сентябрь 2020 года женщина из села Левашево систематически избивала и оскорбляла 11-летнюю дочь. При этом она нигде не работала и состояла на учете как неблагополучный родитель», - говорится в сообщении.

На данный момент девочка находится в социальном приюте для детей «Забота». Прокуратура выясняет причины и условия, при которых были нарушены права ребенка.

Также известно, что было возбуждено уголовное дело по статье «истязание».

Напомним, рэпер на концерте в Казани подрался с фанатом. Исполнитель вместе с товарищами бил парня прямо на сцене.