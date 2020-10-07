Тело 35-летнего жителя Татарстана обнаружили с признаками насильственной смерти

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 35-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

«По версии следствия, 26-летняя подозреваемая вместе с сожителем выпивала. Между ними произошла ссора, в ходе которой женщина взяла нож и 4 раза ударила потерпевшего. Мужчина скончался от полученных ранений на месте», - говорится в сообщении.

На данный момент подозреваемая признала свою вину. В ближайшее время следователь обратится в суд, с ходатайством об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, подобная ситуация произошла в Казани. Пьяная женщина напала на своего сожителя с ножом.