Книгу с экстремистскими материалами пытался провезти пассажир самолета Анталья-Казань

34-летний пассажир рейса Анталья-Казань пытался провезти книгу с экстремистскими материалами. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской таможни.

«На таможенном контроле у пассажира была обнаружена запрещенная книга. Она напечатана на двух языках: русском и арабском. При этом пассажир утверждал, что не знал о том, что книга входит в список экстремистских материалов», - говорится в сообщении.

Издание было изъято, в отношении мужчины было заведено административное дело, теперь ему грозит штраф.