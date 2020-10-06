«Вор он наш»: Штаб Навального в Казани рассказал о сентябрьских выборах и планах на будущее

Пока вся страна шумит новостями о поправляющемся после отравления Алексее Навальном, Татарстан продолжает обсуждать злачное видео о богатствах президента республики Рустама Минниханова. Фильм с его "разоблачением" выпустил казанский Штаб Навального в день перед выборами. Шаг этот был неожиданным. После смерти Эльвиры Дмитриевой, предыдущего координатора проекта в Казани, которая была организатором многотысячного митинга в 2018 году, многие стали говорить, что Штаб "сдулся". Причем такое мнение закрепилось даже среди активистов. Однако после громкого расследования Штаб вновь заявил о себе и своей активной деятельности.

Корреспондент ProKazan.ru посетил офис активистов, чтобы узнать, какую трансформацию пережил казанский проект после ухода из жизни предыдущего руководителя, как родилась идея такого открытого несогласного жеста с выпуском кино перед выборами и что Штаб собирается делать дальше в своем новом составе. Об этом всем читайте в нашем материале.

"Мы не знали, но догадывались": Штаб Навального после смерти Дмитриевой

Год назад после продолжительной болезни скончалась руководительница казанского отделения Штаба Навального Эльвира Дмитриева. После ее гибели Штаб "сник": никаких громких протестов, акций и расследований не видели довольно длительное время. Ее смерть подкосила коллектив.

Первый руководитель Штаба Навального в Казани Эльвира Дмитриева

"Она за полгода говорила, что болеет. Чуть больше будет времени проводить дома и больше заниматься собой. Мы ничего точного не знали, но между собой догадывались, - рассказывает о своей предшественнице нынешний координатор штаба Олег Емельянов. - Все было в привычном ключе. Когда узнал о смерти, шок. Такая внезапность. Я проработал с ней три года и это до сих пор как-то нереально осознается. Не совсем я свыкся с этой мыслью".

Олег Емельянов был правой рукой Эльвиры. После ее смерти он занял должность руководителя, хотя и утверждает: попасть сюда он вовсе не стремился.

После смерти Эльвиры координатором проекта в Казани стал Олег Емельянов (справа)

"В штабе появился на открытии. Не искал тогда работу, но совпало. Эльвира меня, наверное, заметила. Я довольно часто как-то здесь появлялся, листовки раздавал и прочее. Первое время у меня были простенькие обязанности: записать, сколько волонтеров пришло, сколько мы наклеек раздали, всякое такое, ничего сложного не было. Когда уже приехали ребята федеральные на похороны, они какое-то время попросили меня побыть исполняющим обязанности. Мол, если все будет ок, то останешься координатором. Я не особо стремился к этой должности. У меня были в целом сомнения в каком-то менеджерском плане. Справлюсь ли я со всей этой суматохой? Но со временем я к этому привык. Не сказал бы я, что считаю свою работу слишком сложной", - вспоминает он события тех дней.

"Странная реакция на фильм: все все знали"

Выпуск фильма о коррупции с полным перечислением всех денежных активов действующего президента Рустама Минниханова стал довольно смелым поступком. Причем ролик опубликован за сутки до выборов - фактического переизбрания Минниханова на должность главы региона.

Постер к фильму о Минниханове, выпущенном накануне выборов Штабом

Однако, как стало известно, этот фильм должен был выйти гораздо раньше, и такое удачное совпадение с задержкой в его создании Штабу уже после оказалось на руку.

"Над фильмом я начал работать еще в конце прошлого года. Изначально он планировался к выпуску намного раньше, но потом черновой вариант, сценарий заинтересовал ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным в 2011 году - прим. ред.), и мы объединились".

По неожиданно возникшему плану показ богатств президента перед выборами должен был снизить рейтинги.

"Получилось?" - спрашивает корреспондент, зная, что Минниханов переизбирался в должности с 83% голосов.

"Небольшая заслуга в этом наша есть", - все же уверены в Штабе.

Наверное, эффект они оценивают не столько количеством голосов, которые иногда не отражают реальную картину, а, например, реакцией населения. Об этом после говорит и сам Олег.

"Все реакции более или менее ожидаемые. Реакции анонимных татарстанских телеграмм-каналов, которые освещают коррупционные повестку, говоря, якобы мы шовинисты-националисты, но это не так, да и фильм не о том вовсе. Смешная реакция у людей про то, мол они и так все это знают, хотя я думаю это тоже не так. Они ведь не могли знать конкретных деталей, тех же домов, часов. Так что это странная реакция, говорить, что все все знали. Я читал каждый день комментарии, смотрел, что люди пишут. В целом многие удивлены и шокированы. Хотя есть и те, кто защищает Минниханова и говорит, что он заслуживает своих дворцов. Уверен, фильм снизил процент голосов или хотя бы заставил задуматься", - делится руководитель Штаба.

Штаб Навального о Минниханове: "Вор он наш"

Сами выборы, спустя почти месяц, оценивать гораздо проще. Картина становится четче, уже объективнее. Если описать одним словом мнение Штаба об этом голосовании, то остановиться нужно на одном слове: "грязно".

"Супер грязно они прошли. То есть в Татарстане обычно всегда какие-то проблемы с выборами, но в этот раз вообще жесть была. Это какие-то непонятные чуваки, которые угрожают наблюдателям, фальсификации и то, что наблюдатели на них давят, запрещают элементарные вещи, вроде передвигаться и снимать, хотя на это у них право есть. На Чапаева женщина, член комиссии, засунула себе списки избирателей под платье. Это одна из самых шокирующих записей, что я видел. На этом же участке какие-то гопниники под предводительством Новикова гоняли наблюдателей, толкали, угрожали. Там даже полицию вызывали, но она не приехала. Число фальсификаций растет, потому что власти перестали стесняться. В этот раз превзошли самих себя", - вспоминает выборы прошлого месяца Олег.

Однако несмотря на это, Олег признает: Минниханов все-таки имеет в Татарстане довольно крепкую власть.

"Если брать какие-нибудь поселки и районы, то возможно, там его поддерживают. Не могу сказать, насколько эта поддержка сильна. В городах все не так. Учитывая, что в должностях все разрисовано и сфальсифицировано, непонятно, какой цифры придерживаться. Но многие ведь как считают: он, конечно, ворует, но вор он наш. Да, он что-то делает для республики, но если бы они не воровали в таком количестве, и Минниханов и Метшин, и другие единороссы, думаю, было бы намного лучше в Татарстане, чем есть сейчас. Воровство пересиливает. Хотя он и более открытый политик, чем тот же Путин", - рассказывает Олег.

Алексей и Олег на рабочем месте в Штабе Навального

Коллега Олега Алексей в этом, однако, сомневается.

"Если до голосования я был уверен, что Минниханов там свои 60% имеет по республике и побеждает, то после того, что прошло, мы видим: есть участки, где чуть больше 50%. И если бы по всему Татарстану посчитали действительно честно, то, возможно, был бы даже второй тур. Тут никак теперь не скажешь, к сожалению", - говорит сотрудник Штаба.

Мы будем это продолжать: Штаб о планах на будущее

Сейчас в Штабе идет набор кадров. Вот-вот появятся новые люди, и Штаб продолжит свою активную деятельность.

"Сейчас, последние полгода и более, мы больше сфокусировались на расследованиях по недвижимости и в плане коррупции татарстанских чиновников. По возможности, мы будем это продолжать. Социальные темы тоже будут, как и Умное голосование, насколько это возможно в Татарстане. Хотя, признаюсь, мы думали над тем, чтобы я выдвигался в казгордуму, но я все же решил отдать предпочтение в этом году расследованиям. Я решил сконцентрироваться свои силы на роликах. Но мы не монополисты в этой деятельности. Когда у нас есть идеи проводить пикеты и расследования, мы проводим. Да, крупных митингов пока нет, но мы и раньше все крупные митинги проводили вместе с федеральным штабом", - подытоживает планами и целями Штаба Олег.

Хотелось узнать, кто будет следующим героем фильма, но это не в каноне жанра - знать конец большой детективной истории.