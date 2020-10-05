Бывшего директора строительной компании Татарстана осудили за растрату более 280 млн рублей

Суд вынес приговор 65-летнему экс-директору ООО «СтройКом. Он обвинялся в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«Установлено, что в 2015-2018 годы обвиняемый привлекал деньги дольщиков для строительства многоквартирных домов в микрорайоне «Яшьлек» в Пестречинском районе. Но строительство в назначенный срок завершено не было. Ущерб составил более 285 млн рублей. По договорам в долевое строительство вложилось 147 физических и юрлиц», - говорится в сообщении.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, в Татарстане сотрудницу Ростехнадзора будут судить за взятку.