В парке аттракционов в Советском районе Казани нашли серьезные нарушения

Прокуратура Советского района Казани провела проверку парка аттракционов на улице Проспект Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что в парке есть множество нарушений. Так, например, при входе в парк нет планов эвакуации пассажиров с большой высоты или из кресел со значительным наклонном. На двух аттракционах нет надписей на русском языке с обозначением функций кнопок пульта управления.

«Ограждения некоторых аттракционов не соответствует госстандартам. На детских аттракционах «Полет», «Лебеди», «Слоник», «Гуси-лебеди» и «Медвежонок» не соответствуют требованиям безопасности фиксирующие устройства. На некоторых аттракционах не закреплена платформа в зоне посадки, ослаблено крепление, на аттракционе «Медвежонок» изношены втулки в роликах, которые защищают сход и отрыв тележки от рельсов», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что не были устранены дефекты, которые ранее выявили при проведении техосвидетельствования. По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес владельца аттракционов представление об устранении нарушений.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.