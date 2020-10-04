Ученые обнаружили у взрослых посткоронавирусный синдром, связанный с иммунитетом переболевших

Американские ученые обнаружили, что воспалительный синдром, который ранее был выявлен у переболевших коронавирусом детей, также проявляется и среди взрослых. Об этом со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщает tass.ru.

Ранее у детей ученые обнаружили воспалительный синдром - новая форма расстройства иммунной системы, которая проявляется сыпью на коже, покраснением языка и опуханием конечностей, а также грозит развитием различных долгосрочных нарушений в работе организма, например, потенциально фатальных аневризмов в коронарной артерии и ряде других сосудов, сбоями в работе сердца и проблемами с пищеварением.

Синдром получил обозначение MIS-A. Для его исследования были приглашены 16 человек в возрасте от 21 года до 50 лет. У всех из них были выявлены нарушения в работе сердца, 13 также имели нарушения в работе пищеварительного тракта, 5 - высыпания на коже, 12 - повышение температуры.

Указанный синдром проявлялся не ранее двух недель с момента заражения COVID-19.

Напомним, что ранее стали известны данные о смертности в Татарстане в августе.